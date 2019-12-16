Мосгорсуд временно заблокировал показ футбольных матчей АПЛ на Twitch

Московский городской суд временно заблокировал трансляции матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу на сайте twitch.tv. Такое решение было принято в качестве обеспечительных мер в рамках иска от Rambler Group, сообщает ТАСС.

«ООО «Рамблер интернет холдинг» нашел свой контент (прямые трансляции кубков Англии по футболу) на сайте в сети Интернет «Твич интерактив» и написал заявление в Мосгорсуд о наложении обеспечительных мер, чтобы они успели подать само исковое заявление в течение 15 суток. Мосгорсуд обеспечительные меры принял», — рассказал представитель суда.

Rambler Group хочет запретить использовать сайту контент истца, запретив ответчику в судебном порядке трансляцию трех сезонов матчей АПЛ: с 2019 года по 2022 год.

При этом сообщается, что стороны ведут переговоры о подписании мирового соглашения по данному иску.