Мосгорсуд временно заблокировал показ футбольных матчей АПЛ на Twitch
Московский городской суд временно заблокировал трансляции матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу на сайте twitch.tv. Такое решение было принято в качестве обеспечительных мер в рамках иска от Rambler Group, сообщает ТАСС.
«ООО «Рамблер интернет холдинг» нашел свой контент (прямые трансляции кубков Англии по футболу) на сайте в сети Интернет «Твич интерактив» и написал заявление в Мосгорсуд о наложении обеспечительных мер, чтобы они успели подать само исковое заявление в течение 15 суток. Мосгорсуд обеспечительные меры принял», — рассказал представитель суда.
Rambler Group хочет запретить использовать сайту контент истца, запретив ответчику в судебном порядке трансляцию трех сезонов матчей АПЛ: с 2019 года по 2022 год.
При этом сообщается, что стороны ведут переговоры о подписании мирового соглашения по данному иску.СпортФутболОбществоБизнес
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