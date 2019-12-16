PewDiePie временно покинет YouTube

Самый популярный в мире видеоблогер Феликс Чельберг (PewDiePie) решил сделать перерыв в своей деятельности на YouTube.

«Я хочу это сказать заранее, потому что я решил. Я устал, очень устал, вы могли это заметить. В начале следующего года я уйду на некоторое время. Я объясню причины позже, но хотел предупредить об этом заранее», — рассказал он в своем ролике.

На данный момент PewDiePie имеет 102 млн подписчиков.

Напомним, что в августе этого года Чельберг сообщил о своей свадьбе.