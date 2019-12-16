Rambler Group требует заблокировать Twitch за трансляцию футбольных матчей

Rambler Group судится с Twitch из-за нарушения авторских прав на трансляции футбольных матчей Английской премьер-лиги (АПЛ). Компания потребовала компенсацию 180,345 млрд рублей с последующей блокировкой крупнейшего в мире стримингового сервиса в России.

Претензия Rambler объясняется эксклюзивными правами на показ АПЛ в России. В 2019 году компания выкупила права у «Матч ТВ» на ближайшие три сезона, по данным «Коммерсанта», за 7 миллионов евро.

Rambler обвиняет Twitch в незаконных трансляциях АПЛ, которые устраивали пользователи сервиса. В компании же заявляют, что сервис всего лишь обеспечивает доступ к платформе и не отвечает за размещенный контент. По правилам Twitch, на платформе запрещены трансляции ТВ-программ, это грозит блокировкой пользователя.

Компания подала иск 26 августа. Ближайшее заседание состоится 20 декабря в Мосгосуде.