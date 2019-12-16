Подробно в цифрах: что и как украсят в Казани к Новому году

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Казань продолжают украшать в Новому году. Праздничная иллюминация уже работает на нескольких площадках. Однако это не все — в мэрии рассказали, как еще преобразится Казань в Новому году.

Всего в городе будут украшены пять больших площадей, 18 парков, пешеходная улица Баумана, 10 магистралей, на опорах городского освещения будут установлены более 500 световых консолей.

Иллюминация украсит площадь Тысячелетия перед Казанским Кремлем, Советскую площадь, памятник Муллануру Вахитову и площадь Свободы. На площади перед театром имени Камала жители города уже любуются композицией «Лилии». В Старо-Татарской слободе скоро появится арт-объект в виде цифр 2020. Как и в прошлом году, мосты через Булак будут украшены светодиодной гирляндой, мишурой и световыми элементами с новогодней тематикой «Валенки», «Шарики» и «Снежинка».

21 декабря на Баумана засияют 32 световые арки, выполненные декораторами итальянской компании Festi Group. Иллюминацию зажгут после того как театрализованные персонажи пройдут по главной пешеходной улице, исполнят любимую новогоднюю песню «В лесу родилась елочка».

В 20 городских парках установят главный символ праздника — новогодние ели. Впервые световыми консолями, гирляндами и арт-объектами будут украшены Лядской сад, бульвар по улице Фучика,« Ак чэчэклэр» и парк «Комсомолец»

В европейском стиле будет декорирован Центральный парк культуры и отдыха. Здесь установлены арт-объекты «Звездное небо», световыми элементами украшены деревья, а 10-метровая елка перенесена к площадке с фонтаном, передает портал мэрии Казани.

В Горкинско-Ометьевском лесу появятся снежный лабиринт и смотровая башня. Центр Cube на время превратится в мастерскую Деда Мороза. В лесу между кронами деревьев развесят светодиодные строки детской песенки «В лесу родилась елочка» на русском и татарском языках.

Также преобразят парк Урицкого. Украшения появятся у канала озера. Новогодняя елка будет установлена в конце канала. В парке «Черное озеро» впервые появится иллюминация итальянской компании Studio Festi. Кроме этого, в рамках празднования 100-летия ТАССР на пешеходном бульваре «Фестивальный» установят новый арт-объект.

Ранее «Реальное время» подробно писало, сколько денег выделит исполком Казани на иллюминацию в новогодние каникулы и на что конкретно пойдут эти суммы.