Исполком рассказал, когда в Казани откроют главную елку и к чему стоит быть готовым водителям

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В мэрии Казани анонсировали открытие главной елки города. Главная праздничная площадка с 35-метровой елкой и ледовым городком откроется 27 декабря в 18.00 у Центра семьи «Казан».

В этом году казанцев ждет «Светомузыкальная новогодняя елка». Для создания праздничной атмосферы будет использовано большое количество инженерного и осветительного оборудования: более 93 000 светодиодов различной мощности, 12 световых «пушек» полного вращения и 640 ярких гирлянд, передает портал мэрии Казани.

Ледовый городок состоит из пяти ледовых скоростных горок, ледяных скульптур Деда Мороза и Снегурочки, «Трона», «Дракона», «Ледяных кристаллов», лабиринта, панно «Тантамарески» и «Городка». Также в ледовом городке можно будет согреться, предусмотрен ледяной замок с комнатой обогрева, где можно попить горячий чай. Однако стоит учитывать, что работа ледового городка напрямую зависит от погодных условий. При условии морозной погоды ледовый городок начнет работать с 27 декабря.

Также на площадке развернутся праздничные торговые ряды «Кыш Да Кар-феста», оформленные иллюминацией.

Водителям следует учесть, что в связи с открытием главной елки 27 декабря с 15.00 до 23.00 будет ограничено движение по улице Сибгата Хакима.

Ранее в мэрии презентовали программу новогодних мероприятий в городских парках и скверах.