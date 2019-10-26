«Коммерсант»: расстрелявший сослуживцев солдат был призван из Татарстана

Издание «Коммерсант» со ссылкой на источники в Минобороны рассказало подробности массового убийства в войсковой части в Забайкалье. По данным издания, стрелявший — рядовой Рамиль Шамсутдинов — был призван 4 июля 2019 года военкоматом Нурлатского района Татарстана.

Сообщается также, что Шамсутдинов родился в 1999 году, но издание не уточняет где. Ранее ТАСС сообщало, что стрелок вырос в селе Вагай Тюменской области в семье работника МВД, некоторым СМИ удалось также связаться с его отцом.

«Коммерсант» также пишет, что инцидент произошел не в части 54160 (а именно эта часть ранее фигурировала в сообщении Следкома России), а в части 14258 — как пишет издание, это батальон охраны и обеспечения. В открытых источниках в Интернете говорится, что часть с таким номером находится в Московской области. Такая часть в Забайкалье фигурирует только в сообщении «Коммерсанта».

