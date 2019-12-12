Суд оштрафовал генерала, чей сын арестован после крупного ДТП в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба МЧС по Нижегородской области

Нижегородский суд привлек к административной ответственности генерала в отставке Александра Пильганова, его сын Виктор был арестован по подозрению в совершении крупного ДТП в субботу, 7 декабря.

Пильганова привлекли к административной ответственности по части 3 статьи 12.3 КоАП РФ («Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему при себе документов на право управления им»), передает «Интерфакс».

Уточняется, что на собственника автомобиля наложен штраф в размере 3 тыс. рублей, он уже оплачен, рассказал информагентству источник.

Напомним, 7 декабря в Нижнем Новгороде четыре автомобиля столкнулись, в результате чего одна машина совершила наезд на пешеходов. К несчастью, автомобиль въехал в группу школьников, шедших в театр. В результате пострадали 11 детей, мама одного из них и учительница. Еще одна учительница погибла, было заведено уголовное дело.

Позже СМИ сообщили, что Toyota принадлежит бывшему главе областного МВД Александру Пильганову, а за рулем находился его сын Виктор. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил оказать помощь пострадавшим. Они получат по 100 тыс. рублей, а семья погибшей учительницы — 300 тыс. рублей.

