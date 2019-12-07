В результате ДТП в Нижнем Новгороде один человек погиб — заведено уголовное дело
В результате ДТП с четырьмя автомобилями в Нижнем Новгороде погибла женщина. Она была учительницей, вела детей в театр.
«Только что нам сообщили, что умерла одна из учительниц, которая сопровождала детей в театр. Еще одна учительница ранена. 10 детей в больнице, одного ребенка оперируют, у других ушибы и сотрясения», — сообщили «РИА Новости» в городской администрации.
Кроме того, было заведено уголовное дело по статье 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
Напомним, в Нижнем Новгороде четыре автомобиля столкнулись, в результате чего одна машина совершила наезд на пешеходов, пострадали девять человек. Позже стало известно, что госпитализировали десять детей и двоих взрослых.
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