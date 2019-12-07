В результате ДТП в Нижнем Новгороде один человек погиб — заведено уголовное дело

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

В результате ДТП с четырьмя автомобилями в Нижнем Новгороде погибла женщина. Она была учительницей, вела детей в театр.

«Только что нам сообщили, что умерла одна из учительниц, которая сопровождала детей в театр. Еще одна учительница ранена. 10 детей в больнице, одного ребенка оперируют, у других ушибы и сотрясения», — сообщили «РИА Новости» в городской администрации.

Кроме того, было заведено уголовное дело по статье 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Напомним, в Нижнем Новгороде четыре автомобиля столкнулись, в результате чего одна машина совершила наезд на пешеходов, пострадали девять человек. Позже стало известно, что госпитализировали десять детей и двоих взрослых.

