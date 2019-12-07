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Автомобиль сбил девять пешеходов в Нижнем Новгороде

18:57, 07.12.2019
Автомобиль сбил девять пешеходов в Нижнем Новгороде
Фото: realnoevremya.ru

В Нижнем Новгороде четыре автомобиля столкнулись, в результате чего одна машина совершила наезд на пешеходов, пострадали девять человек.

ДТП произошло на регулируемом перекрестке. Уточняется, что девять человек получили телесные повреждения, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Нижнекамске произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей. Ехавшие друг за другом машины столкнулись, получив легкие повреждения.

ПроисшествияАвто
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