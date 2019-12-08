СМИ: виновником аварии в Нижнем Новгороде стал сын экс-главы регионального МВД

Проект Mash сообщил, что ДТП с наездом на группу школьников в Нижнем Новгороде произошло из-за водителя Toyota, которым оказался сын бывшего руководителя областного управления МВД Виктор Пильганов.

В пресс-службе регионального главка МВД подтвердили, что машина принадлежала бывшему сотруднику полиции. При этом там не стали уточнять кому, но подчеркнули, что за рулем находился не владелец, передает «РИА Новости».

Напомним, что накануне в центре Нижнего Новгорода автомобиль Toyota на высокой скорости врезался в Audi, который отлетев на тротуар, снес группу школьников, шедших в театр. В результате ДТП погибла учительница сопровождавшая детей. Также пострадали 11 детей, еще один учитель и мама одного из школьников.