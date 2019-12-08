Пострадавшие в крупном ДТП в Нижнем Новгороде получат по 100 тыс рублей
Пострадавшие в крупном ДТП в Нижнем Новгороде получат по 100 тыс рублей, а семья погибшей учительницы — 300 тыс рублей.
«Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил оказать материальную помощь пострадавшим и семье погибшей в ДТП на улице Горького. Пострадавшим будет выделено по 100 тысяч рублей, семье погибшей нижегородки — 300 тысяч рублей», — передает «РИА Новости» сообщение правительства Нижегородской области.
Напомним, в результате столкновения двух автомобилей на улице Горького в Нижнем Новгороде один из них вылетел на тротуар. К несчастью, он въехал в группу школьников, шедших в театр. В результате пострадали 9 детей, мама одного из них и учительница. Еще одна учительница погибла.
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