Власти Удмуртии рассчитывают сохранить около 30 магазинов «Ижтрейдинга»

Минпромторг Удмуртии намерен поддержать местного ретейлера «Ижтрейдинг». Власти рассчитывают сохранить 30—35 магазинов республиканской сети.

«Пока цель-минимум — из 77 действующих магазинов сохранить 30—35 и выйти на новый рост. Цель-максимум — сохранить компанию», — приводит «Коммерсант» слова министра промышленности и торговли региона Виктора Лошкарева.

Чиновник рассказал, что с удмуртским ретейлером работали около 180 местных поставщиков. А вот магазины X5 Retail Group, занявшие освободившиеся площади, могут не пустить на свои полки региональных игроков.

Ранее сообщалось, что из-за трудного положения «Ижтрейдинга» в Ижевске закрываются магазины Spar, которые сеть открыла по франшизе. Позже стало известно, что часть магазинов Spar закрывается по всей России.