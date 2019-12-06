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СМИ: в России закроется часть магазинов Spar

19:26, 06.12.2019 1
СМИ: в России закроется часть магазинов Spar
Фото: commons.wikimedia.org

Торговый дом «Интерторг», развивающий супермаркеты сети Spar в России, закроет от 40 до 100 магазинов. Речь идет о магазинах в Санкт-Петербурге, Карелии, Мурманске, Архангельске.

Компания задолжала поставщикам почти 3 млрд рублей, еще несколько контрагентов планируют обратиться в суд с заявлениями о банкротстве, пишет РБК.

Всего под управлением «Интерторга» работают 184 супермаркета и 11 гипермаркетов Spar.

Ранее стало известно, что ижевская компания «Ижтрейдинг», развивавшая в городе франшизу супермаркетов Spar, закрывает магазины. Несколько точек уже закрылись, в остальных пустеют полки, перестал работать интернет-магазин с доставкой по городу.

БизнесРозничная торговля
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  • Анонимно 19:44
    Путин отмечает достижение в РФ макроэкономической стабильности.
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