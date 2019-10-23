В Ижевске закрываются супермаркеты Spar

Ижевская компания «Ижтрейдинг», развивавшая в городе франшизу супермаркетов Spar, закрывает магазины. Несколько точек уже закрылись, в остальных пустеют полки, перестал работать интернет-магазин с доставкой по городу.

Банкротства «Ижтрейдинга» потребовал «Уральский банк реконструкции и развития», пишет «Коммерсант». Один из экспертов рассказал, что счета сети заблокированы.

По данным газеты, на место местной компании зайдет X5 Retail Group. Однако несколько магазинов компания может сохранить за собой.

В 2018 году «Реальное время» писало, что Удмуртия лидирует среди регионов ПФО по количеству торговых площадей на одного человека. При этом в исследовании отмечалось, что местные торговые сети уходят из республики.