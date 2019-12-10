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Экс-вратарь сборной России Нигматуллин заявил, что ему стыдно за российский спорт

09:55, 10.12.2019
Экс-вратарь сборной России Нигматуллин заявил, что ему стыдно за российский спорт
Фото: vk.com/ruslannigmatullin

Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин заявил, что ему стыдно за российский спорт.

«Я патриот. Но стыдно и противно, до чего довели спорт в России. Есть ли выход?» — написал Нигматуллин в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте», сопроводив новость хештегами #wada #вада #допинг.

Напомним, WADA лишило Россию на 4 года права выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира.

По словам премьер-министра РФ Дмитрий Медведева, данное решение является частью продолжающейся антироссийской истерии, которая «приобрела уже хроническую форму».

Спорт
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