Экс-вратарь сборной России Нигматуллин заявил, что ему стыдно за российский спорт

Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин заявил, что ему стыдно за российский спорт.

«Я патриот. Но стыдно и противно, до чего довели спорт в России. Есть ли выход?» — написал Нигматуллин в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте», сопроводив новость хештегами #wada #вада #допинг.

Напомним, WADA лишило Россию на 4 года права выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира.

По словам премьер-министра РФ Дмитрий Медведева, данное решение является частью продолжающейся антироссийской истерии, которая «приобрела уже хроническую форму».