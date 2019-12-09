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Медведев о решении WADA: «Антироссийская истерия приобрела уже хроническую форму»

17:15, 09.12.2019
Медведев о решении WADA: «Антироссийская истерия приобрела уже хроническую форму»
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях за махинации с данными московской лаборатории.

Напомним, сегодня WADA лишило Россию на 4 года права выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира.

По словам главы российского кабмина, данное решение является частью продолжающейся антироссийской истерии, которая «приобрела уже хроническую форму».

«Думаю, что те организации, которые отвечают за это, я имею в виду российские организации, в чью компетенцию входят эти все вопросы, они должны будут продумать вопросы о том, чтобы такого рода решение было обжаловано», — цитирует его RT со ссылкой на ТАСС.

ОбществоВластьСпорт
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