WADA лишило Россию на 4 года права выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира

В швейцарской Лозанне исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу WADА.

«Рекомендация комитета по соответствию была одобрена единогласно», — сказано в сообщении.

Также России запрещено проводить чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение. Кроме этого, WADA ввело запрет на посещение международных спортивных соревнований и других мероприятий госслужащими РФ и руководством Олимпийского и Паралимпийского комитетов России.