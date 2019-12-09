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WADA лишило Россию на 4 года права выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира

13:20, 09.12.2019
WADA лишило Россию на 4 года права выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира
Фото: ru.wikipedia.org

В швейцарской Лозанне исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу WADА.

«Рекомендация комитета по соответствию была одобрена единогласно», — сказано в сообщении.

Также России запрещено проводить чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение. Кроме этого, WADA ввело запрет на посещение международных спортивных соревнований и других мероприятий госслужащими РФ и руководством Олимпийского и Паралимпийского комитетов России.

СпортОбщество
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