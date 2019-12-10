Главное к утру: «нормандские» переговоры, снос здания КФУ, АвтоВАЗ вернет себе «Ниву»

Переговоры «нормандской четверки» проходили дольше на несколько часов. Путин, Зеленский, Макрон и Меркель обсудили подготовленное коммюнике. Позже прошли первые переговоры российского лидера и нового президента Украины.



В Казани начался снос здания на углу улиц Большой Красной и Батурина под стенами кремля. Последнее время в нем располагался Лабораторный корпус Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ.



АвтоВАЗ выкупит долю General Motors в тольяттинском автозаводе. Также компания вернет себе право на название Niva.



Полпредство Татарстана в РФ посетила глава императорского дома Мария Романова. Великая княгиня ознакомилась с тем, как изменилась республика со времени ее последнего визита в 2013 году.



Турция ввела налог на проживание в отелях. Его размер в первый год составит 1%, а потом будет повышен до 2%.

