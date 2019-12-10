Глава Российского императорского дома Мария Романова посетила полпредство Татарстана

Глава Российского императорского дома Мария Романова посетила полномочное представительство Республики Татарстан в РФ. Великая княгиня ознакомилась с тем, как изменилась республика после ее последнего визита в 2013 году.

Мария Романова отметила, что в Татарстане уделяется одинаковое внимание всем конфессиям.

«Вы являетесь примером для многих», — передает слова великой княгини пресс-служба.

Мария Романова вручила памятную медаль, учрежденную в преддверии 400-летия дома Романовых, генералу армии Владимиру Исакову, Равилю Муратову и Равилю Ахметшину.