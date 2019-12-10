Глава Российского императорского дома Мария Романова посетила полпредство Татарстана
Глава Российского императорского дома Мария Романова посетила полномочное представительство Республики Татарстан в РФ. Великая княгиня ознакомилась с тем, как изменилась республика после ее последнего визита в 2013 году.
Мария Романова отметила, что в Татарстане уделяется одинаковое внимание всем конфессиям.
«Вы являетесь примером для многих», — передает слова великой княгини пресс-служба.
Мария Романова вручила памятную медаль, учрежденную в преддверии 400-летия дома Романовых, генералу армии Владимиру Исакову, Равилю Муратову и Равилю Ахметшину.
Справка
Мария Владимировна Романова — единственный ребенок от брака Владимира Кирилловича Романова, сына российского великого князя Кирилла Владимировича, провозгласившего себя в 1924 году императором в изгнании и княжны Леониды Георгиевны Багратион-Мухранской. С1992 года считается главой Российского императорского дома. Училась в Оксфорде, жила во Франции, сейчас проживает в Испании. В 2008 году приняла под свое покровительство Российский государственный торгово-экономический университет.
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