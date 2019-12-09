В Турции ввели налог на проживание в отелях

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о введении налога на проживание в отелях в размере в 2%. Документ вступит в силу с 1 апреля 2020 года.

В первый год налоговая ставка составит 1%, со второго года — 2%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Федерацию отельеров Турции (TROFED).

В бюджет налог будут уплачивать отели, пансионаты, гостевые дома и иные средства размещения, принимающие туристов. Причем налог для гостей будет оформляться отдельным документом.

Напомним, с 1 января 2019 года в Турции ввели налог на безопасность для туристов в размере 1,5.