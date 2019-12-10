В Казани начали снос здания КФУ под стенами кремля

Накануне вечером рабочие начали сносить здание на углу улиц Большой Красной и Батурина. Последнее время в нем располагался Лабораторный корпус Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ.

До этого объект долгое время принадлежал МВД.

Ранее «Реальное время» писало, что здание находится в буферной зоне памятника ЮНЕСКО. Специалисты сообщали, что КФУ могут обязать реконструировать объект, поскольку обшитые сайдингом стены выглядели непрезентабельно.