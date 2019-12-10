Chevrolet Niva станет «Ладой»

Автомобиль Chevrolet Niva будет выпускаться под брендом Lada.

АвтоВАЗ подписал с американской компанией General Motors соглашение о выкупе 50% акций тольяттинского СП GM-Avtovaz и эксклюзивные права на использование имени Niva входят в периметр сделки, пишет пресс-служба российской компании.

Пока что завод, принадлежавший СП, продолжит выпуск и продажу автомобилей Niva под маркой Chevrolet, а в дальнейшем автомобиль получит бейдж Lada.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ откажется от тестирования новых машин на уличном полигоне из-за бесполезной траты топлива.