Стали известны подробности встречи «нормандской четверки» куда входят Путин, Зеленский, Макрон и Меркель

Переговоры лидеров «нормандской четверки», куда входят президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский, продлятся еще несколько часов. Встреча проходит в зале Мюрата Елисейского дворца в Париже.

Встреча в «нормандском формате» началась с задержкой почти на полтора часа, изначально она должна была начаться в 18:00 мск. Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко пояснил что переговоры продлятся еще несколько часов, сейчас лидеры обсуждают проект коммюнике, который был подготовлен до этого. Затем документ будет подписан, пишет ТАСС.

До переговоров Путин встретился с Меркель и Макроном, встреча с Зеленским произойдет уже после завершения четырехстороннего саммита.

