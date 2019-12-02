В России предложили заводить уголовные дела на тех, кто сажает за руль детей

В преподаватель Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя Алексей Добренков на семинаре по обеспечению безопасности дорожного движения «Государственная программа до 2030 года» предложил ввести уголовную ответственность за повторную передачу управления автомобилем тому, кто не имеет такого права.

Согласно данным вуза, с 2012 по 2018 года число ДТП, в которых погибли или получили тяжкий вред здоровью люди, а за рулем машины или мопеда были дети, выросли на 47%, пишет «Российская газета».

Напомним, ранее против жительницы Набережных Челнов Агины Алтынбаевой возбудили два уголовных дел, возбужденных после публикации видеозаписи, где ребенок ведет автомобиль. Алтынбаева уверена, что ее не смогут привлечь к уголовной ответственности. Женщина отказалась давать показания следователям, заявив, что на видео не ее ребенок, хотя в интервью журналистам гордо признает обратное. В результате женщину все же допросили.