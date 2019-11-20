Против матери из Челнов, посадившей сына за руль авто, возбудили второе уголовное дело

Фото: кадр видео из соцсети

Следственный комитет возбудил второе уголовное дело против многодетной матери Агины Алтынбаевой, которая посадила ребенка за руль автомобиля. Следователи пришли к выводу, что в данном случае есть все признаки вовлечения ребенка в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего.

Напомним, что ранее жительница Набережных Челнов опубликовала видео, в котором за рулем по трассе 130 км/ч едет шестилетний ребенок. Видеозаписью заинтересовался Следственный комитет. Женщину уже оштрафовали на 35 тысяч рублей и возбудили уголовное дело по статьям «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».