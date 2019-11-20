Против матери из Челнов, посадившей сына за руль авто, возбудили второе уголовное дело
Следственный комитет возбудил второе уголовное дело против многодетной матери Агины Алтынбаевой, которая посадила ребенка за руль автомобиля. Следователи пришли к выводу, что в данном случае есть все признаки вовлечения ребенка в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего.
Напомним, что ранее жительница Набережных Челнов опубликовала видео, в котором за рулем по трассе 130 км/ч едет шестилетний ребенок. Видеозаписью заинтересовался Следственный комитет. Женщину уже оштрафовали на 35 тысяч рублей и возбудили уголовное дело по статьям «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».Общество Татарстан
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