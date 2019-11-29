Жительницу Челнов, посадившую сына за руль машины, допросили следователи в качестве подозреваемой

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В следственном отделе по Елабужскому району СУ СК России по РТ сегодня допросили многодетную мать из Набережных Челнов Агину Алтынбаеву, усадившую 6-летнего сына за руль. Видео допроса появилось на официальном youtube-канале Следкома.

Стоит отметить, что женщину допросили в качестве подозреваемой.

Напомним, ранее женщину вызывали на допрос в рамках расследования сразу двух уголовных дел, возбужденных после публикации видеозаписи, где ребенок ведет автомобиль. Алтынбаева уверена, что ее не смогут привлечь к уголовной ответственности. Женщина отказалась давать показания следователям, заявив, что на видео не ее ребенок, хотя в интервью журналистам гордо признает обратное.