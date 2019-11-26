Число пострадавших при наезде вахтового автобуса в пятиэтажный дом в Уфе возросло до 7

Число пострадавших при наезде вахтового автобуса на жилой дом в Уфе выросло до семи человек.

Сотрудники ГИБДД по данному факту проводят проверку. Возбуждено административное расследование.

Как рассказали «РИА Новости» в ведомстве, «со слов 57-летнего водителя вахтового автобуса, когда он двигался по своей полосе, его «подрезал» автомобиль «Газель», после чего он во избежание столкновения с ним резко вывернул руль и съехал с дороги, наехал на жилое здание дома №83 по проспекту Октября».

Ранее в пресс-службе МЧС сообщили о четырех пострадавших. Также сообщалось, что остальные пассажиры продолжили движение своим ходом на другом автобусе.

Напомним, сегодня в Уфе вахтовый автобус с 30 пассажирами въехал в пятиэтажный дом.