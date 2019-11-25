Глава РУСАДА допустил, что Россию могут не пустить на чемпионат Европы по футболу

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о перспективах отстранения российских спортсменов от ближайших крупных мировых соревнований.

«Есть вероятность, что Россию не пустят на Олимпиаду и чемпионат Европы по футболу из-за того, что в электронную базу проб Московской лаборатории были внесены изменения — это не случайное удаление файлов, они касаются всей структуры.



Материалы находились под контролем СК, поэтому люди, вносившие изменения, — это, вероятно, спортивные чиновники высшего уровня, наделенные властными полномочиями. За все возможные последствия ответственен министр спорта. Я уже говорил, что ему нужно уйти в отставку, а не мне.



Я защищаю реальных спортсменов, ведь половина из них попадается на допинге по глупости, доверяясь тренерам и врачам. Я знаю, что меня прослушивают, мне угрожали в разных формах, и я, конечно, беспокоюсь, что двое предыдущих функционеров РУСАДА умерли с разницей в десять дней. Чиновники защищают свои ошибки — пытаются выйти из этого порочного круга, но заходят еще глубже.



Дна мы еще не достигли, еще года три будем в состоянии кризиса. Нам нужны реальные изменения с точки зрения политики, а у нас традиционно все ждут решения царя. Если мы пропускаем Олимпиады, то многие спортсмены просто покинут российскую юрисдикцию. Это трагедия и ужас», — цитирует Гануса «Русская служба Би-би-си».

Ранее комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. До этого от своей должности из-за возможных фальсификаций был отстранен глава Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин.

Напомним, что WADA начало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА кодексу организации. Немецкий телеканал ARD обвинил Россию в изменении данных Московской антидопинговой лаборатории. Чуть позже министр спорта РФ Павел Колобков опроверг данные заявления.