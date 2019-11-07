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Министр спорта РФ заявил об отсутствии махинаций в базе данных московской лаборатории

11:51, 07.11.2019
Министр спорта РФ заявил об отсутствии махинаций в базе данных московской лаборатории
Фото: kremlin.ru

Министр спорта РФ Павел Колобков рассказал о позиции России в отношении обвинений в манипуляциях допинг-пробами в московской лаборатории.

«Эксперты считают, что никаких там удалений не было, это технические вопросы, они связаны с системой. На ближайшей встрече специалистов из России и WADA эти вопросы могут быть разъяснены. Так называемых, как говорит Ганус (генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА), — прим. ред.), манипуляций там не было. Это наша позиция», — сказал Колобков.

Напомним, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации.

Ранее немецкий телеканал ARD обвинил Россию в изменении данных Московской антидопинговой лаборатории. Чуть позже глава РУСАДА заявил, что подобное могло произойти из-за желания прикрыть бывших спортсменов, которые сейчас занимают государственные посты.

СпортОбщество
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