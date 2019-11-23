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Комитет WADA рекомендовал отстранить российское антидопинговое агентство

04:29, 23.11.2019
Комитет WADA рекомендовал отстранить российское антидопинговое агентство
Фото: tvc.ru

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

Рекомендация комитета будет рассмотрена на внеочередном заседании исполкома организации 9 декабря, сообщает пресс-служба WADA.

Выводы комитета основаны на отчетах подразделения расследований агентства. В них речь идет о несоответствиях данных, предоставленных московской лабораторией

Ранее в состав WADA вошел бывший министр спорта Украины Игорь Жданов. Он пообещал добиться отстранения России от соревнований.

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