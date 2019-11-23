Комитет WADA рекомендовал отстранить российское антидопинговое агентство
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.
Рекомендация комитета будет рассмотрена на внеочередном заседании исполкома организации 9 декабря, сообщает пресс-служба WADA.
Выводы комитета основаны на отчетах подразделения расследований агентства. В них речь идет о несоответствиях данных, предоставленных московской лабораторией
Ранее в состав WADA вошел бывший министр спорта Украины Игорь Жданов. Он пообещал добиться отстранения России от соревнований.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым