Глава ВФЛА Шляхтин временно отстранен из-за вмешательства в дело Лысенко

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин временно отстранен от занимаемой должности. Такое решение было принято накануне независимым легкоатлетическим дисциплинарным органом Athletics Integrity Unit (AIU).

Кроме Шляхтина, от своих постов отлучены исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, член правления ВФЛА, глава Федерации легкой атлетики Московской области Артур Карамян, начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова, антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова, а также прыгун в высоту Данил Лысенко и его тренер Евгений Загорулько.

Все они подозреваются в подготовке к предоставлению ложных объяснений и поддельных документов, чтобы объяснить причины нарушений Лысенко. Спортсмен пропустил три подряд допинг-теста в течение прошлого года. Сообщается, что World Athletics выявила с его стороны подделку ряда документов для объяснения причин нарушения антидопинговых правил.

Серебряный призер чемпионата мира, победитель зимнего чемпионата мира Лысенко был отстранен от соревнований в начале августа 2018 года.

Отметим, что сам Шляхтин возглавляет ВФЛА с 2016 года. Также он является министром спорта Самарской области.