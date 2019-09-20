Россию снова подозревают в махинациях с данными антидопинговой лаборатории

Немецкий телеканал ARD выпустил новость, в котором обвинил Россию в изменении данных Московской антидопинговой лаборатории. Это может послужить повторному отстранению Российского антидопингового агентства (РУСАДА) от работы.

Ранее после восстановления российской стороной были направлены данные лаборатории Всемирному антидопинговому агентству (WADA). На основании этих данных уже завели дело на 43 спортсменов.

Отмечается, что на следующей неделе в Токио состоится очередное заседание исполкома WADA, где и решится судьба РУСАДА.