Главное за выходные: ребенок за рулем, траурные мероприятия в аэропорту Казани и протесты в Башкирии

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей прошедших выходных на утро понедельника, 18 ноября.

Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева опубликовала видео, в котором за рулем по трассе со скоростью 130 км/ч едет ее ребенок. Челнинка рассказала, что сажает мальчика за руль давно и не видит в этом ничего плохого. Видеозаписью заинтересовались в полиции.

В международном аэропорту «Казань» состоялся траурный митинг в память о жертвах крушения «Боинга-737» 17 ноября 2013 года. На траурном митинге присутствовал премьер-министр республики Алексей Песошин, министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин, а также друзья и родственники погибших.

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал сообщения о том, что в Уфе жители одного их ЖК протестуют против строительства хосписа на территории комплекса. По его словам, протесты людей говорят об их невежестве.

«Мы будем ездить за катафалками»… «Наши дети будут видеть умирающих»… Если бы вы элементарно поинтересовались, то узнали бы, что ничего, кроме небольшого красивого здания, ваши дети не увидят», — написал Хабиров во «ВКонтакте», приложив к посту фотографии концепции хосписа.

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил провести дополнительную работу по информированию населения о пожарной безопасности, а также необходимости установки извещателей.

«Это не такие большие деньги. Каждый должен установить у себя дома такое устройство. Этот маленький датчик может сохранить человеку жизнь», — цитирует его пресс-служба главы РТ.