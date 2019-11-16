Минниханов поручил усилить информирование населения о пожарной безопасности

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил провести дополнительную работу по информированию населения о пожарной безопасности, а также необходимости установки извещателей.

«Это не такие большие деньги. Каждый должен установить у себя дома такое устройство. Этот маленький датчик может сохранить человеку жизнь», — цитирует его пресс-служба главы РТ.

Напомним, за 10 месяцев 2019 года в Татарстане произошел 5021 пожар, из них 1983 пожара — в частном секторе. Были спасены 386 человек, эвакуированы более 1800 человек. Также погибли 115 человек, что на пять человек больше, чем в прошлом году. В этом году пожар уничтожил 928 строений, 75 единиц техники, 108 голов скота. Ущерб составил 197 млн рублей. Также с начала года в Татарстане произошло 15 пожаров с групповой гибелью — всего в огне погибли 36 человек.