МВД проверит видео, на котором жительница Челнов посадила за руль малолетнего сына

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ОГИБДД УМВД России по Набережным Челнам совместно с сотрудниками отдела ПНДН УМВД города организуют проверку по факту видео из соцсетей, на котором женщина передает управление автомобилем своему ребенку. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РТ.

Ранее жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева опубликовала видео, в котором за рулем по трассе со скоростью 130 км/ч едет ее ребенок. Челнинка рассказала, что сажает мальчика за руль давно.

«Он у меня уже с четырёх лет катается. Ему сейчас шесть, не вижу в этом ничего плохого. От того, что мне что-то скажут инспекторы ДПС, ничего страшного», — отметила она.