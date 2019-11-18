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В Казани направили в суд дело братьев Заляловых по афере в 25 млн рублей

07:40, 18.11.2019
В Казани направили в суд дело братьев Заляловых по афере в 25 млн рублей
Фото: «Реальное время» (на фото — Ильнар Залялов)

Как стало известно «Реальному времени», прокуратура Татарстана со второй попытки утвердила обвинение экс-начальнику подразделения по борьбе с оргпреступностью МВД РТ и его младшему брату-бизнесмену.

Старшего из братьев Ильнара Залялова обвиняют в получении взятки в 2014 году деньгами и стройматериалами — на общую сумму 500 тысяч рублей, а также в хищении 25 млн рублей вместе с братом Динаром в 2017 году.

Расследованием дела занимались сотрудники второго отдела Следкома по РТ.

По версии следствия, в обоих случаях деньги и имущество передавались в интересах предполагаемых лидеров ОПС «Тукаевские» — сначала за не привлечение к уголовной ответственности и общее покровительство, затем — под предлогом взятки для передачи сотрудникам следствия и освобождение из-под стражи.

Напомним, Заляловы под арестом с 2018 года. Старшего изначально подозревали в получении взятки, младшего — в посредничестве. Вину оба не признали и после переквалификации второго эпизода на мошенничество. Старший брат заявлял о провокации, младший говорил о давлении с конкретной целью — «чтобы я оклеветал каких-то высокопоставленных чиновников МВД».

ПроисшествияБизнесОбществоВластьЭкономикаФинансы Татарстан
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