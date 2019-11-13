Итоги дня: разбор ратуши в Арске, продажи автобусов, мебель из пластика в парках Казани

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 13 ноября.

Казанские перевозчики рассказали о вынужденной продаже автобусов из-за роста цен на топливо. Таким образом они пытаются улучшить свое финансовое положение, если татарстанские власти не примут решение о компенсации за проезд льготникам.

Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия остановил разбор здания ратуши 1853 года постройки. Сообщение о противоправных работах по демонтажу мезонина поступило от жителей Арска. Специалисты ведомства направили предписание в адрес собственницы Закировой о прекращении работ. Также там обратили внимание на то, что за уничтожение или повреждение выявленных объектов культурного наследия предусмотрено уголовное наказание.

Компания Coca-Cola установит в парках и скверах Казани мебель из переработанного пластика. Скамейки и прочие атрибуты будут изготавливаться из материала, выкидываемого в контейнеры для раздельного сбора отходов. Их компания уже начала расставлять по Казани.

«Яндекс.Касса» подсчитала, сколько денег потратили жители городов России в День холостяка. Выяснилось, что жители Казани оплатили в этот день в семь раз больше заказов китайских товаров, чем в обычные дни. 11 ноября средний чек покупок жителей Казани на онлайн-площадках китайских товаров составил 1416 рублей.



«Яндекс.Маркет» намерен открыть логоцентр в Татарстане. В настоящее время компания рассматривает варианты его расположения. Как рассказала пиар-директор компании Полина Упитис, «Яндекс.Маркет» подписал соглашение с президентом Татарстана на Петербургском экономическом форуме.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение об учреждении новой памятной даты — Дня окончания Великого стояния на Угре — не принято. Песков также опроверг информацию, что якобы президент России поддержал данную идею. Подробнее — читайте в материале «Реального времени».