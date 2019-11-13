В День холостяка жители Казани купили в 7 раз больше китайских товаров, чем обычно

«Яндекс.Кассы» подсчитали, сколько денег потратили жители городов России в День холостяка. Выяснилось, что жители Казани отплатили в этот день в семь раз больше заказов китайских товаров, чем в обычные дни.

Как сообщает пресс-служба «Яндекс.Деньги», 11 ноября средний чек покупок жителей Казани на онлайн-площадках китайских товаров составил 1416 рублей. Это в два раза выше по сравнению с обычными днями. В день холостяка количество заказов из Казани выросло в семь раз.

Число казанских покупателей китайских товаров 11 ноября увеличилось в 10 раз по сравнению с обычными значениями. По статистике, каждый оплатил по два товара. Как обычно, в этот день люди покупали электронику, бытовую технику, одежду, обувь, косметику, товары для дома и спорта.

Ранее «Реально время» писало, что покупки в интернете предпочитают уже 42% россиян.