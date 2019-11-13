Перевозчики Казани сообщили о продаже автобусов из-за убытков

Фото: Олег Тихонов

Казанские перевозчики рассказали о вынужденной продаже автобусов из-за роста цен на топливо. Об этом «Реальному времени» сообщил председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

«В автотранспортные предприятия начали поступать письма от поставщиков топлива. Поставщик настаивает на пересмотре договора на поставку в сторону увеличение цен. ПАТП нужно найти необходимые средства, иначе автобусы на улицах Казани встанут», — говорит Темляков.

Директор ПАТП №4 Айрат Исхаков рассказал, что поставщики увеличили цены на дизельное топливо. Отпускная цена выросла на 4,8%, причем в середине лета зафиксирован значительный скачок почти 6% . Зимой топлива нужно еще больше, поэтому для ПАТП №4 стоимость топлива увеличится на 12%.

Чтобы выжить в непростой ситуации, ряд руководителей перевозчиков выставили на продажу новые автобусы. По словам заместителя директора «Байлык №3» Руслана Юсупова, это крайняя мера.

«Мы надеемся, что комитет по тарифам РТ примет решение компенсировать за льготников не 18, а 27 рублей. Министр финансов РТ в ответе на наше обращение дал нам надежду. Он готов платить полным рублем за льготников, если такое решение примет комитет по тарифам», — прокомментировал Юсупов.

Тем временем встречи с потенциальными покупателями автобусов назначены уже на следующей неделе.

Ранее татарстанский комитет по тарифам начал проверки казанских перевозчиков.