На улицах Казани установят мебель из переработанного пластика

Компания Coca-Cola установит в парках и скверах Казани мебель из переработанного пластика. Об этом заявил заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин на заседании фракции Казгордумы «Единая Россия» в Ратуше.



Скамейки и прочие атрибуты будут изготавливаться из пластика, выкидываемого в контейнеры для раздельного сбора отходов. Их компания уже начала расставлять по Казани.

«Из собранного пластика компания изготовит уличную мебель для общественных пространств города. Часть контейнеров уже поставлена в город и используется на территории Казани. И образцы этой мебели из пререработанного пластика уже предоставлены нам, и идет согласование местных установок», — отметил Гиниятуллин.

Напомним, в августе правительство Татарстана и ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» заключили в рамках мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 соглашение о намерениях в сфере развития культуры раздельного накопления и сбора твердых коммунальных отходов в республике. Генеральный директор компании Александар Ружевич рассказал «Реальному времени», что Coca-Cola и Татарстан намерены сделать Казань первым «городом без отходов» в России. Подробнее — в материале издания.