«Яндекс.Маркет» планирует открыть логоцентр в Татарстане

«Яндекс.Маркет» намерен открыть логоцентр в Татарстане. В настоящее время компания рассматривает варианты его расположения.

Как рассказала пиар-директор компании Полина Упитис, «Яндекс.Маркет» подписал соглашение с президентом Татарстана на Петербургском экономическом форуме.



«Сейчас мы рассматриваем разные опции, есть опции аренды, строительства. Мы знаем, что у вас есть несколько ТОСЭРов, где нас готовы принять», — передает «Татар-информ» слова Упитис.

Подчеркивается, что компания целенаправленно пришла в республику и сейчас ищет варианты по удобной цене и месторасположению. Информация о сроках не уточняется.



Напомним, ранее компания X5 Retail Group открыла на территории ТОСЭР «Зеленодольск» новый распределительный центр.

