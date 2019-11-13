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Экономика

«Яндекс.Маркет» планирует открыть логоцентр в Татарстане

14:02, 13.11.2019
«Яндекс.Маркет» планирует открыть логоцентр в Татарстане
Фото: wikipedia.org

«Яндекс.Маркет» намерен открыть логоцентр в Татарстане. В настоящее время компания рассматривает варианты его расположения.

Как рассказала пиар-директор компании Полина Упитис, «Яндекс.Маркет» подписал соглашение с президентом Татарстана на Петербургском экономическом форуме.

«Сейчас мы рассматриваем разные опции, есть опции аренды, строительства. Мы знаем, что у вас есть несколько ТОСЭРов, где нас готовы принять», — передает «Татар-информ» слова Упитис.

Подчеркивается, что компания целенаправленно пришла в республику и сейчас ищет варианты по удобной цене и месторасположению. Информация о сроках не уточняется.

Напомним, ранее компания X5 Retail Group открыла на территории ТОСЭР «Зеленодольск» новый распределительный центр.

ЭкономикаБизнесРозничная торговля Татарстан
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