Итоги дня: вход в интернет по паспорту, экотариф для казанских такси, смерть челнинского юмориста

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 12 ноября.

В Госдуме предложили ввести в России обязательную регистрацию по паспорту при входе в интернет. Таким образом, любой гражданин, желающий воспользоваться интернетом на территории России, должен будет предоставить электронную версию документа, удостоверяющего его личность. По мнению авторов инициативы, такая мера позволит «предотвратить неправомерные действия в Сети». Чуть позже в Кремле заявили, что не поддерживают данную инициативу.

Сервис «Яндекс.Такси» планирует запустить специальный экологический тариф для машин, которые переведены на использование газомоторного топлива. Первым городом, где он появится, станет Казань. В рамках этого тарифа заказы будут выполнять только автомобили на экологичном топливе.

Сегодня утром стало известно, что челнинский юморист Ильяс Хасанов скончался в больнице, не приходя в сознание после аварии. ДТП произошло 8 ноября на 924-м километре трассы М-7. В этой же аварии еще до приезда медиков погибла основательница Татарской лиги КВН Фарида Таштабанова. Также пострадали Руслан Тюпа, Руслан Харисов и Екатерина Захарова.

В семи городах Татарстана до 2024 года появятся центры амбулаторной онкологической помощи. По одному центру создадут в Зеленодольске, Нижнекамске, Арске, Буинске, Чистополе и Альметьевске, два центра появятся в Набережных Челнах.

Столица Татарстана стала претенденткой на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в 2024 году. Казань является приоритетным вариантом для организаторов.

Завтра, 13 ноября, в Уфу прибудет делегация Госсовета Татарстана во главе с Фаридом Мухаметшиным. Как стало известно «Реальному времени», завтра же состоится подписание меморандума о дальнейшем развитии сотрудничества между парламентами Башкортостана и Татарстана.

