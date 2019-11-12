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В России предложили ввести вход в интернет по паспорту

09:39, 12.11.2019 1
В России предложили ввести вход в интернет по паспорту
Фото: retail-loyalty.org

В Госдуме предложили ввести в России обязательную регистрацию по паспорту при входе в интернет. С такой инициативой выступил президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков.

«Мы предлагаем ввести на территории РФ обязательную регистрацию для граждан при доступе к сети Интернет. Таким образом, любой гражданин, желающий воспользоваться интернетом на территории России, должен будет предоставить электронную версию документа, удостоверяющего его личность», — говорится в обращении Янсукова, которое представил ТАСС.

Согласно предложению, несовершеннолетние граждане смогут воспользоваться интернетом по электронному документу родителей.

По мнению авторов инициативы, такая мера позволит «предотвратить неправомерные действия в Сети».

Ранее экс-управленец структур Telegram и «ВКонтакте» Антон Розенберг рассказал о сути и возможных последствиях «суверенного Рунета». По его словам, если попытаться изолировать Рунет, перестанет работать почти все.

Общество
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:03
    Если каршеринг могут взять по "левой" учетке, то тут тоже найдут лазейку
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