В Кремле не поддержали инициативу входа в интернет по паспорту

В Кремле не поддерживают инициативу о допуске россиян в интернет по паспорту, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он, отвечая на вопросы о том, нарушает ли это права граждан и не станет ли это цензурой, сказал: «Конечно, станет. Конечно, нарушает», передают «Известия».

Напомним, в Госдуме предложили ввести в России обязательную регистрацию по паспорту для входа в интернет. Так, гражданин, желающий войти в Сеть, должен представить электронную версию документа, удостоверяющего личность. По мнению авторов инициативы, данная мера поможет «предотвратить неправомерные действия в Сети».