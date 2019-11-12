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В Кремле не поддержали инициативу входа в интернет по паспорту

13:52, 12.11.2019 1
В Кремле не поддержали инициативу входа в интернет по паспорту
Фото: realnoevremya.ru

В Кремле не поддерживают инициативу о допуске россиян в интернет по паспорту, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он, отвечая на вопросы о том, нарушает ли это права граждан и не станет ли это цензурой, сказал: «Конечно, станет. Конечно, нарушает», передают «Известия».

Напомним, в Госдуме предложили ввести в России обязательную регистрацию по паспорту для входа в интернет. Так, гражданин, желающий войти в Сеть, должен представить электронную версию документа, удостоверяющего личность. По мнению авторов инициативы, данная мера поможет «предотвратить неправомерные действия в Сети».

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:17
    Артисты , сами кидают рацуху депутатам а потом говорят нельзя , называется поднять авторитет на пустом месте .
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