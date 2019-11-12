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Казань станет первым городом, где появится экотариф такси

11:10, 12.11.2019
Казань станет первым городом, где появится экотариф такси
Фото: pixabay.com

Сервис «Яндекс.Такси» скоро планирует запустить специальный экологический тариф для машин, которые переведены на использование газомоторного топлива. Первым городом, где он появится, станет Казань.

В рамках этого тарифа заказы будут выполнять только автомобили на экологичном топливе.

Отмечается, что машины такси на метане и раньше ездили в Казани, но по другим тарифам.

Ранее сообщалось, что Миндортранс Татарстана и «Яндекс.Такси» создадут рабочую группу по внедрению электронного путевого листа (ЭПЛ) в работу служб такси. В 2020 году проект будет протестирован в республике.

БизнесТранспорт Татарстан
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