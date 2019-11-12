Казань станет первым городом, где появится экотариф такси

Сервис «Яндекс.Такси» скоро планирует запустить специальный экологический тариф для машин, которые переведены на использование газомоторного топлива. Первым городом, где он появится, станет Казань.

В рамках этого тарифа заказы будут выполнять только автомобили на экологичном топливе.

Отмечается, что машины такси на метане и раньше ездили в Казани, но по другим тарифам.

Ранее сообщалось, что Миндортранс Татарстана и «Яндекс.Такси» создадут рабочую группу по внедрению электронного путевого листа (ЭПЛ) в работу служб такси. В 2020 году проект будет протестирован в республике.