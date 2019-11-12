Казань может принять чемпионат Европы по водным видам спорта — 2024
Столица Татарстана стала претенденткой на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в 2024 году. Казань является приоритетным вариантом для организаторов.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на члена бюро Европейской лиги плавания (LEN) Алексея Власенко, чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет в России в 2024 году. Сейчас организаторы выбирают город.
«Приоритетным вариантом является Казань, но если город не подтвердит намерение принять турнир, он пройдет в Нижнем Новгороде», — цитирует издание слова Власенко.
Отметим, что столица РТ принимала чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году. В июле этого года стало известно, что Казань получила право на проведение ЧМ по водным видам спорта 2025 года.Спорт Татарстан
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