Челнинский стендап-комик Илья Хасанов скончался

Фото: кадр видео телеканала «Россия»

Сегодня утром стало известно, что челнинский юморист Илья Хасанов скончался в больнице, не приходя в сознание после страшной аварии.

Напомним, что ДТП произошло 8 ноября на 924-м километре трассы М-7. В тот вечер административный состав Татарской лиги КВН «Әйдә, ШаяРТ» возвращался из Казани в Набережные Челны. В 23.10 легковой автомобиль Volkswagen Jetta врезался в двигавшийся впереди грузовик и загорелся. В аварии еще до приезда медиков погибла основательница Татарской лиги КВН Фарида Таштабанова. Также пострадали Руслан Тюпа, Руслан Харисов и Екатерина Захарова.

