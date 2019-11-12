Челнинский стендап-комик Илья Хасанов скончался
Сегодня утром стало известно, что челнинский юморист Илья Хасанов скончался в больнице, не приходя в сознание после страшной аварии.
Напомним, что ДТП произошло 8 ноября на 924-м километре трассы М-7. В тот вечер административный состав Татарской лиги КВН «Әйдә, ШаяРТ» возвращался из Казани в Набережные Челны. В 23.10 легковой автомобиль Volkswagen Jetta врезался в двигавшийся впереди грузовик и загорелся. В аварии еще до приезда медиков погибла основательница Татарской лиги КВН Фарида Таштабанова. Также пострадали Руслан Тюпа, Руслан Харисов и Екатерина Захарова.
Справка
Илья Хасанов — шоумен, юморист, один из основателей стендап-движения в Набережных Челнах. Участник шоу «Comedy Баттл» на ТНТ и юмористическом шоу «Рассмеши комика».
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