Уфу посетит делегация Госсовета Татарстана

Завтра, 13 ноября, в Уфу прибудет делегация Госсовета Татарстана во главе с Фаридом Мухаметшиным.

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Госсобрания Башкирии, завтра состоится подписание меморандума о дальнейшем развитии сотрудничества между парламентами Башкортостана и Татарстана.

Напомним, в рамках ПМЭФ-2019 президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Башкирии Радий Хабиров подписали план мероприятий к соглашению о сотрудничестве между республиками.

