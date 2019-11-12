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Уфу посетит делегация Госсовета Татарстана

17:29, 12.11.2019 1
Уфу посетит делегация Госсовета Татарстана
Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

Завтра, 13 ноября, в Уфу прибудет делегация Госсовета Татарстана во главе с Фаридом Мухаметшиным.

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Госсобрания Башкирии, завтра состоится подписание меморандума о дальнейшем развитии сотрудничества между парламентами Башкортостана и Татарстана.

Напомним, в рамках ПМЭФ-2019 президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Башкирии Радий Хабиров подписали план мероприятий к соглашению о сотрудничестве между республиками.

ОбществоВласть БашкортостанТатарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:22
    12 ноября может все же?
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