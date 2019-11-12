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В семи городах Татарстана появятся центры амбулаторной онкологической помощи

13:43, 12.11.2019
В семи городах Татарстана появятся центры амбулаторной онкологической помощи
Фото: realnoevremya.ru

В семи городах Татарстана до 2024 года появятся центры амбулаторной онкологической помощи.

Так, по одному центру создадут в Зеленодольске, Нижнекамске, Арске, Буинске, Чистополе и Альметьевске, два центра появятся в Набережных Челнах.

«Эти центры пациентам необходимы для уточняющей диагностики. В них также будет проводиться лекарственная противоопухолевая терапия», — рассказал замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

Он также добавил, что первый такой центр появится уже в этом году в Казани — на базе поликлиники №21, передает «Татар-информ».

Ранее сообщалось, что Татарстан направит 6,6 млрд рублей на борьбу с онкологическими заболеваниями.

ОбществоМедицина Татарстан
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