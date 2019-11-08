Главное к утру: форма сборной России, главред «Башинформа», ставки по ипотеке

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 8 ноября.

Сборная России по футболу провела официальное представление игровой формы для чемпионата Европы —2020. Презентацию провел Юрий Дудь, а форму выпустила немецкая компания Adidas.



Главный редактор государственного информагентства «Башинформ» Артем Валиев покинул должность.



Глава Центробанка Эльвира Набиуллина ожидает снижения ставок по ипотеке после того, как регулятор опустил ключевую ставку. Она также согласилась, что ЦБ может вновь опустить ключевую ставку.



Минстрой пообещал, что закон о капремонте не вызовет роста квартплаты. Речь идет о предложении ремонтировать дома исходя из степени их изношенности.



Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина выразила надежду, что законопроект о домашнем насилии будет внесен в Государственную думу до конца текущего года.